Diablo III: nuovo trailer per i contenuti dell'Anniversary Patch

Per celebrare il ventesimo anniversario della saga di Diablo, Blizzard Entertainment introdurrà in Diablo III l’evento “The Darkening of Tristram”. Per questa occasione, è stato condiviso un video con i contenuti introdotti nella patch 2.4.3.

L’evento, in arrivo con l’aggiornamento, comprenderà il remake del dungeon del primo Diablo con gli assets del terzo capitolo, ma gli sviluppatori non si sono limitati a questo: per conferirgli un look retro, è stato inserito un filtro pixelated, la telecamera è stata spostata nella posizione originale e i movimenti sono stati limitati alle classiche 8 direzioni. I suoni sono stati ricreati per renderli più simili a quelli dell’originale Diablo, e un’interfaccia grafica che richiama il primo capitolo completa l’esperienza nostalgia.

La passione per il gioco da parte dei membri del team di sviluppo, gli ha portati a realizzare i sopracitati accorgimenti grafici nel loro tempo libero, in modo da fornire ai giocatori più datati un’esperienza simile al loro primo approccio con l’action RPG. The Darkening of Tristram presenterà molte delle quest originali e tutti i boss, che saranno affrontabili con qualsiasi personaggio. La data d’uscita dell’aggiornamento non è stata ancora resa nota; vi invitiamo a continuare a seguirci per maggiori informazioni a riguardo.