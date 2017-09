Diablo: nessuna novità alla BlizzCon, ma Blizzard pensa al futuro della serie

È trascorso ormai diverso tempo dal lancio di, l'hack 'n' slash RPG che si è evoluto ed arricchito nel corso degli anni grazie all'introduzione di espansioni ed aggiornamenti gratuiti. Per quanto i fan ci sperassero,ha recentemente dichiarato che non ci saranno novità per la serie alche si terrà a novembre.

"Quest'anno vogliamo comunicarvi che Diablo sarà sullo show floor, ma non vi saranno nuovi annunci in merito. Arriverà il momento per questo, ma quel momento non è ora. Lo studio sta lavorando duramente e sta esplorando i futuri scenari del franchise".

Anche se i fan rimarranno a bocca asciutta quest'anno, quindi, è incoraggiante il fatto che Blizzard stia pensando concretamente al prosieguo della sua fortunata serie. Ricordiamo che Diablo III è disponibile anche nell'edizione digitale Eternal Collection, comprensiva del gioco base e delle espansioni Reaper of Souls e Rise of the Necromancer.