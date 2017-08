Diamo un'occhiata a 'Gnomageddon', esclusiva PS4 cancellata

Sul canale Youtube di DidYouKnowGaming è stato caricato un nuovo video dedicato a una curiosa esclusiva perormai cancellata. Stiamo parlando di, un action game online free-to-play che avrebbe messo a disposizione sei differenti classi di gnomi.

Il progetto nasce da una piccola demo creata da una divisione di Sony San Diego nel corso di una Game Jam, per poi diventare via via più ambizioso nel corso dei mesi successivi. Gnomageddon sarebbe dovuto essere un action game online free-to-play (con microtransazioni) basato sulle classi, in cui gli utenti avrebbero avuto la possibilità di scegliere tra sei differenti tipologie di gnomi (combattente, tank, assassino, tiratore scelto, mago e supporto).

Il gioco avrebbe incluso differenti modalità come il classico deathmatch, una modalità orda e i raid pensati per valorizzare la co-op tra giocatori. Alla fine Gnomageddon è stato cancellato per problemi di budget, visto che lo studio si è trovato a corto di fondi dopo i deludenti risultati di Kill Strain.

Nel video riportato in cima alla notizia potete vedere qualche spezzone di gameplay tratto dalle prime build di Gnomageddon. Per conoscere tutte le altre novità vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.