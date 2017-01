Diamo uno sguardo all'interfaccia utente di Nintendo Switch

Grazie al video di presentazione trasmesso in streaming alcune ore fa dalla grande N, possiamo dare un primo sguardo all'interfaccia utente di. Il layout appare abbastanza minimalista, con i riquadri dei videogiochi in netta evidenza, e le icone di sistema a completare elegantemente la schermata.

A partire da sinistra verso destra, possiamo notare nello specifico la presenza di un primo pulsante legato alle game news; poi l'icona del Nintendo eShop; quella dell'Album, che dovrebbe fungere da contenitore di screenshot salvati e condivisi; il pulsante legato alle impostazioni dei controller; quello relativo ai settaggi generali; e infine la modalità di accensione, spegnimento e Sleep Mode. In più, troviamo le icone dei profili attivi sulla console in alto a sinistra, e quelle relative all'orario, al segnale Wi-Fi e alla batteria in alto a destra. Come fatto notare da un utente NeoGaf, sembrerebbe invece assente il Miiverse, le cui funzionalità potrebbero essere state raccolte nell'opzione Album.



Nintendo Switch uscirà nei negozi il 3 marzo 2017. La console, che ha già fatto registrare il sold-out di vendite in UK e USA, è al momento preordinabile da Amazon Italia e Gamestop.