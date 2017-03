Il celeberrimo ex-calciatore argentinoha accusatoper aver utilizzando il suo volto all'interno di, evidentemente senza che fosse stato preso alcun accordo fra le due parti.

Tramite un post sul suo profilo Facebook, che trovate riportato in calce, Maradona ha dichiarato di voler intentare una causa legale contro la compagnia nipponica. "Ieri ho scoperto che l'azienda giapponese Konami utilizza la mia immagine per il suo gioco PES 2017. Mi dispiace, ma il mio avvocato Matias Morla intenterà un'azione legale. Spero che questa truffa non vada avanti...", le sue dichiarazioni.

Staremo a vedere come si evolverà nei prossimi giorni questa controversa situazione.