Digimon Links è ora disponibile per il download da App Store e Google Play

annuncia la disponibilità di, un gioco di combattimenti 3 contro 3 che include i più popolariin 3D dell’universo die che attualmente è il gioco di ruolo più scaricato su Google Play in 13 paesi.

Digimon Links si basa su tre elementi principali: allevamento, combattimento e battaglie in cooperativa. Le Fattorie sono una sorta di base per sviluppare i Digimon creando un’infrastruttura per allenarli. Il sistema di combattimento prevede scontri 3 vs 3 contro un Digimon addestrato da un altro giocatore.

Con le battaglie in cooperativa, i giocatori possono formare gruppi di un massimo di tre mostri per combattere online ed eliminare i potenti Digimon avversari. Lavoro di squadra e strategia saranno fondamentali man mano che i giocatori svilupperanno le abilità necessarie per guidare le loro squadre di Digimon alla vittoria. Scarica gratuitamente Digimon Links su App Store per iOS e Google Play per Android.