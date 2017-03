Digimon Story Cyber Sleuth Hacker's Memory arriverà in Europa nel 2018

ha annunciato oggi chesarà pubblicato anche in Europa. Il gioco sviluppato da, sarà disponibile in Occidente agli inizi del 2018 per PlayStation 4 e PlayStation Vita con doppiaggio in giapponese e sottotitoli in inglese e tedesco.

Pensavi di sapere tutto sull’universo dei Digimon? È giunto il momento di svelare la verità scoprendo i segreti che si celano dietro i misteriosi ed inediti eventi di Digimon Story Cyber Sleuth. In Digimon Story Cyber Sleuth Hacker's Memory vestirai i panni di Keisuke Amazawa, il protagonista principale accusato di un crimine che non ha commesso, che dovrà tuffarsi nel Mondo Digitale per indagare e provare la sua innocenza, anche se ciò comporterà unirsi a un gruppo di hacker per aiutarli a risolvere i misteri di questo universo…

In bilico fra mondo reale e digitale, risolvi i misteri che avvolgono il Mondo Digitale, accudisci e addestra oltre 300 Digimon diversi e scopri un’ampia serie di strategie di combattimento che sfruttano abilità, compatibilità e combo dei Digimon. Digimon Story Cyber Sleuth Hacker's Memory sarà rilasciato in Europa agli inizi del 2018 in formato fisico e digitale per PlayStation 4, mentre per PlayStation Vita solo in formato digitale.