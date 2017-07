Digimon Story Cyber Sleuth Hacker's Memory: nuovi dettagli sulle modalità

ha diffuso nuovi dettagli sulle modalità di gioco di, nuovo titolo dedicato aiin arrivo nel 2018.

Nel nuovo gioco di Bandai Namco, i giocatori potranno combattere contro gli avversari con i Digimon che avranno allenato: gli sviluppatori annunciano inoltre che le Network Battle sono state migliorate con la modalità Rank Battle, la quale contiene regole e impostazioni predeterminate.

Ci saranno poi le Event Battle le cui regole cambieranno ogni 2 settimane. Questa modalità speciale non inciderà sullo score dei giocatori, ma darà degli oggetti come ricompense. Nella Free Rule Battle, i giocatori potranno creare una lobby con le proprie regole e invitare fino a 8 amici. Le monete guadagnate dalle modalità Rank ed Event Battle serviranno per acquistare accessori per i propri Digimon nel Coin Shop.



Digimon Story Cyber Sleuth Hacker's Memory sarà disponibile dall’inizio del 2018 in Europa per PlayStation 4 sia in versione digitale che retail, e solo in formato digitale per PlayStation Vita.