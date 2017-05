Digimon Story Cyber Sleuth Hacker's Memory: nuovi screenshot del gioco

ha pubblicato una nuova serie di immagini di, nuovo gioco dei Digimon in arrivo su PlayStation 4 e PlayStation Vita nel corso del 2018.

Il conflitto tra hacker è esploso nel mondo digitale! La battaglia per il potere supremo è cominciata. Zaxon, la più grande squadra di hacker guidata da Yuugo, hacker di grande carisma e talento; Jude, la leggendaria squadra di hacker guidata dall’ex hacker Aarata Sanada, e altri gruppi si sfideranno per i loro diritti! Unisciti a Hudie, la squadra guidata da Ryuji Mishima e lotta per la vittoria.

Domination Battle è una battaglia tra gruppi di hacker per assumere il controllo dei server nel mondo digitale. Lotta in una battaglia di squadra e vivi le emozioni di un gioco di strategia con straordinarie battaglie mai viste prime. In Domination Battle, ci sono due squadre diverse: la squadra Alleata e la squadra Nemica che si scontreranno nell’area di rete. Entrambe le squadre partiranno da uno stato neutrale e il colore dell’area cambierà in base alla squadra (blu/rosso) al momento dell’accesso di un personaggio. L’obiettivo è battersi per il controllo di queste aree e raccogliere punti area per vincere la battaglia.

Quest’anno cade il 20esimo anniversario dei Digimon e per rendere ancora più speciali i festeggiamenti, al gioco si unirà il nuovo Digimon, Duramon, con la possibilità di giocare tutte e 3 le sue Digievoluzioni. Digimon Story Cyber Sleuth Hacker's Memory sarà pubblicato in Europa all’inizio del 2018, in formato digitale e fisico per PlayStation 4 e solo digitale per PlayStation Vita.