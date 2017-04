Digimon Story Cyber Sleuth Hacker's Memory si mostra nel primo trailer

svela nuovi dettagli sucon il primo trailer ufficiale del nuovo gioco dei Digimon. Preparati a vivere una nuova avventura tra il mondo reale e quello digitale, e prova a trovare qualche indizio sulla trama.

I fan saranno sicuramente felici di ammirare un’anteprima dello stile dei personaggi creati dal famoso Suzuhito Yasuda e ascoltare la colonna sonora originale, composta da Masafumi Takada. Digimon Story Cyber Sleuth Hacker's Memory sarà disponibile in Europa all’inizio del 2018 sia in formato digitale che retail per PlayStation 4, e solo in formato digitale per PlayStation Vita.