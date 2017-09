Digimon Story Cyber Sleuth Hacker's Memory: svelati nuovi dettagli sulla trama

svela nuovi dettagli sulla trama di: il peggio è accaduto e il muro tra le due dimensioni è crollato. I confini tra reale e digitale stanno ora scomparendo e come se non fosse abbastanza una creatura demoniaca chiamata Arukadhimon è stata liberata da Avalon Server.

Arukadhimon è probabilmente la più grande minaccia per tutti e due i mondi ed è in grado di crescere ed evolversi assorbendo le emozioni umane. In Digimon Story Cyber Sleuth Hacker's Memory i giocatori possono personalizzare il Digital World: saranno infatti in grado di cambiare i costume dei personaggi principali con T-Shirt che possono essere acquistate allo shop in-game oppure ottenute durante gli eventi.



Digimon Story Cyber Sleuth Hacker's Memory sarà disponibile dall’inizio del 2018 in Europa per PlayStation 4 sia in versione digitale che retail e solo in formato digitale per PlayStation Vita.