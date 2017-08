Digimon Story: Cyber Sleuth Hacker's Memory uscirà in Giappone il 14 Dicembre

L'ultimo numero di Famitsu ha rivelato cheuscirà in Giappone il prossimo 14 Dicembre su. In Europa e in Nord America, invece, bisognerà attendere i primi mesi del 2018.

Digimon Story Cyber Sleuth Hacker's Memory è il nuovo titolo dedicato ai Digital Monsters, caratterizzato da nuove modalità di gioco e un comparto online migliorato. Come confermato da Famitsu, il gioco farà il suo debutto in Giappone il prossimo 14 Dicembre su Playstation 4 e Playstation Vita, per arrivare in seguito anche in Europa e Nord America durante i primi mesi del 2018 (in formato retail e digitale su PS4, solo in formato digitale su PS Vita).

