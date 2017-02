Digimon World Next Order disponibile ora in Europa su PlayStation 4

annuncia cheè disponibile per PlayStation 4. Il nuovo gioco dei Digimon inizia con i giocatori che vengono risucchiati nel Mondo Digitale per scoprire che è caduto sotto l’assedio dei Machinedramon.

Salvati da due Digimon da un tragico destino, i giocatori dovranno partire insieme ai loro alleati Digimon per un viaggio attraverso il Mondo Digitale, risalire alle cause che hanno portato all’assedio dei Machinedramon e trovare un modo per tornare nel mondo reale. Durante il viaggio, i giocatori dovranno nutrire e addestrare al combattimento i loro alleati Digimon. Inoltre, in Digimon World Next Order potranno incontrare, reclutare e interagire con oltre 230 Digimon. Infine, il titolo darà ai giocatori la possibilità di scegliere se giocare con un personaggio maschile o femminile ed esplorare il Mondo Digitale con due alleati Digimon, per la prima volta nella storia della serie.



Per riuscire a ritornare nel mondo reale e impedire ai Machinedramon di distruggere il Mondo Digitale, i giocatori dovranno costruire solidi legami e allenare bene ciascun Digimon. E grazie al nuovo processo di evoluzione ExE-volution (ExE), potranno avere la meglio nei combattimenti: infatti, sarà possibile fondere 2 Digimon diversi per dare vita a un nuovo Digimon più potente, anche con i 12 Digimon aggiuntivi disponibili esclusivamente nella versione per PlayStation 4. Questa speciale evoluzione sarà molto utile nei momenti di pericolo e potrà essere utilizzata soltanto una volta al giorno (tempo di gioco) quando viene sconfitto un Digimon e richiederà un forte legame con i propri mostri alleati.