Digital Bros Game Academy è partner ufficiale di Fastweb Digital Academy

- progetto promosso dacon l’obiettivo di favorire, attraverso una formazione dedicata alle nuove professioni digitali, l’incontro tra i giovani e il mondo del lavoro - ha sceltocome partner ufficiale per questa prestigiosa iniziativa.

Digital Bros Game Academy, la scuola di formazione post diploma per Game Designer, Game Programmer e Artist&Animator 2D/3D grazie a questa collaborazione con Fastweb Digital Academy, ottiene un ulteriore riconoscimento che va a rafforzare la propria posizione nel settore del Digital Entertainment. Fastweb Digital Academy offre dei percorsi di formazione specialistica per tre specifiche aree di competenza: Digital Fabrication, Digital Marketing e Digital Entertainment. Questi percorsi sono rivolti a giovani e adulti che potranno apprendere le competenze digitali richieste dal mercato del lavoro attuale e futuro. I corsi, tutti gratuiti e della durata di 4-6 settimane, sono tenuti da specialisti e professionisti nei settori di riferimento con lezioni specificamente preparate per Fastweb Digital Academy.

Ed è proprio nell’area di competenza Digital Entertainment che si concretizza la collaborazione con Digital Bros Game Academy. La Digital Bros Game Academy erogherà, a partire da febbraio, per la Fastweb Digital Academy otto corsi di breve durata tra cui: Il Game Designer: l’Architetto – Progettare videogiochi, Interactive Storytelling, Modellazione, texturing, animazione e rendering di base in 3ds Max, Introduzione allo sviluppo di prodotti videoludici, Concept Art e altri ancora. Le lezioni sono tenute dai docenti della DBGA: i Core Trainer Simone Magni e Massimo Ribattezzato, dagli Specialist Trainer Federico Ferrarese e Marco Secchi e da We Are Muesli nelle persone di Claudia Molinari e Matteo Pozzi.

I primi corsi studiati ad hoc dalla DBGA e per i quali sono ancora aperte le iscrizioni sono i seguenti:

Concept Art – Dal 13 febbraio all’8 Marzo - il corso Concept Art base è l’ideale per chi vuole considerare questa professione e iniziare il percorso dalle basi e consolidarne le conoscenze fondamentali. Nell’ambito videoludico per dare vita ad un’idea e concretizzare le visioni dei Game Designer, servono le competenze e la figura del Concept Art.

Interactive storytelling - Marzo 2017 - Una panoramica sulle teorie e tecniche di storytelling, con particolare attenzione alle forme contemporanee di narrazione interattiva (video game e dintorni).

Introduzione allo sviluppo di prodotti videoludici - Marzo 2017 - Il corso si propone di insegnare le basi per la realizzazione di applicazioni videoludiche. L’attività formativa prevede una serie di moduli teorici e pratici in cui i partecipanti apprenderanno i rudimenti della programmazione e dell’utilizzo di strumenti di sviluppo multipiattaforma (open source e/o gratuiti) di facile reperibilità.

Modellazione, texturing, animazione e rendering di base in 3DS Max - Aprile 2017 - Il corso di livello base tratta i principali strumenti e tecniche di modellazione, texturing principi base di animazione 3D, utilizzando uno degli strumenti più riconosciuti sul mercato 3ds Max. Le conoscenze acquisite sono applicabili a videogames, spot pubblicitari e prodotti multimediali di ogni tipo.

Il Game Designer: l’Architetto – Progettare videogiochi - Aprile 2017 - In un team di sviluppo di videogiochi, il Game Designer è colui che custodisce e comunica la visione complessiva del prodotto al resto della squadra. Inoltre è colui che si deve mettere nei panni dei giocatori e capire come fornire loro la migliore esperienza di gioco possibile. Il corso Game Designer fornisce le conoscenze per avvicinare questa disciplina con le giuste nozioni di base e il corretto approccio metodologico.

Per le iscrizioni ai corsi e per tutte le informazioni utili sull’offerta formativa della Digital Bros Game Academy per il progetto Fastweb Digital Academy, vi rimandiamo a questo indirizzo.