Digital Bros Game Academy: al via il 4 aprile il nuovo anno accademico

chiude con successo il secondo anno accademico 2016-2017 e si prepara ad inaugurare la nuova edizione il 4 aprile 2017, giorno in cui aprirà le porte della propria sede - a Milano, in Via Labus 15/3 - a 71 nuovi studenti, provenienti da 14 Regioni Italiane, da San Marino e dalla Svizzera.

Con la cerimonia del Graduation Day, svoltasi il 29 marzo 2017 presso l’Auditorium del Gruppo Sole 24 Ore, 65 studenti hanno terminato il loro corso di studi passando di fatto il testimone ai nuovi iscritti che formeranno le classi del 3° anno accademico della Digital Bros Game Academy, una realtà consolidata e in continua crescita.

Anno dopo anno, l’Academy, ha registrato un aumento costante delle richieste di iscrizioni ai corsi, a riprova del fatto che l’innovativo metodo di formazione - basato sul “learning by doing” ispirato ai bootcamp di programmazione americani che cerca di ricreare in aula le dinamiche reali di uno studio di sviluppo - ha funzionato. Grazie a questo approccio molti dei ragazzi appena usciti dall’Academy stanno già lavorando in studi di sviluppo, mentre altri hanno deciso di unirsi per dar vita a nuovi studi indie.

La Digital Bros Game Academy nasce dalla volontà del Gruppo Digital Bros di investire in iniziative volte a far crescere il mercato videoludico in Italia, sostenendo e valorizzando i giovani talenti ed è proprio su questo principio che si fonda il percorso formativo della DBGA, come testimoniato anche dall’assegnazione delle 4 borse di studio a copertura totale per l’anno accademico 2017/2018 riservate ai candidati più meritevoli, due delle quali rivolte alle donne. Per la prima volta nella sua storia, l’Academy di Digital Bros, ha assegnato una borsa di studio a una programmatrice, un modo concreto per cambiare le logiche di un ambiente professionale quasi esclusivamente maschile e portare nel settore nuovi talenti e sensibilità.

Il 3° Anno Accademico si apre capitalizzando l’esperienza maturata in questi anni, che hanno visto l’Academy evolversi coi suoi studenti, ma anche con alcune importanti novità:

Un nuovo Core Trainer affianca i docenti “veterani” dell’Academy: Il Corso per Game Programmer che conta 18 studenti, sarà affidato a Fabio Mosca. Confermati i Core Trainer Simone Magni e Riccardo Landi, che seguiranno i 36 studenti delle due classi del Corso per Game Designer e Massimo Ribattezzato - affiancato dallo Specialist Trainer Federico Ferrarese – che si occuperà della formazione dei 17 studenti del Corso Artist & Animator 2D/3D.

Si rafforza il ruolo dello Specialist Trainer: Dopo aver introdotto questa figura per la prima volta lo scorso anno, il nuovo Anno Accademico vedrà l’arrivo di nuovi professionisti per guidare sessioni formative di approfondimento verticali su specifici argomenti. Tra questi, ritroviamo anche Michele Pirovano - ex Core Trainer del corso di Game Programmer – che tratterà nello specifico una sessione dedicata all’Intelligenza Artificiale oltre a ricoprire il ruolo di consulente didattico per la programmazione.

Arriva la Realtà Virtuale: altra importante novità riguarda il programma di studio della Digital Bros Game Academy. Il percorso formativo si arricchisce infatti con delle lezioni dedicate alla tecnologia della realtà virtuale, argomento di grande attualità, che in questi ultimi anni ha apportato un significativo cambiamento nel modo di fruire e vivere i videogiochi.

“I risultati ottenuti dalla nostra Academy fino ad oggi ci proiettano con le stesse aspirazioni verso una nuova edizione altrettanto stimolante e impegnativa. E’ difficile credere che siamo all’apertura del 3° Anno Accademico, quella che è nata come un’idea, una visione, oggi, è una realtà consolidata. Lo dimostrano il crescente numero di iscrizioni, quello dei ragazzi che hanno trovato lavoro e anche di chi sta avviando un proprio progetto” ha dichiarato Geoffrey Davis, Direttore Generale della Digital Bros Game Academy. “L’anno appena concluso ha confermato che la strada intrapresa per far crescere la nuova generazione di sviluppatori in Italia è quella giusta. L’Academy prepara i propri studenti al mondo del lavoro con una formazione altamente specializzata e pratica, pensata per far vivere loro, fin dal primo giorno di corso, le dinamiche di un vero studio di sviluppo. Vogliamo aiutare gli studenti a costruire il proprio futuro fornendo loro gli strumenti necessari per acquisire una mentalità d’impresa e lavorare con successo nell’industria dei videogames”.