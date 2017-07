Digital Bros e Ovosonico a Campus Party per discutere di videogiochi e lavoro

, multinazionale italiana del Digital Entertainment e, uno dei principali studi di sviluppo italiani, hanno partecipato ieri al talk “Videogiochi e lavoro: formazione professionale e opportunità lavorative”, che si è tenuto durante la giornata inaugurale

Il festival dedicato a innovazione e creatività che Milano ospiterà fino al 23 luglio a Milano Congressi (MiCo). L’incontro è stato moderato da Emilio Cozzi, critico, giornalista e autore, ma soprattutto grande esperto del settore.

I numerosi partecipanti alla prima giornata della manifestazione hanno potuto partecipare a un momento estremamente interessante e coinvolgente, durante il quale Geoffrey M. Davis (Direttore Generale della Digital Bros Game Academy, la realtà formativa del Gruppo Digital Bros) e Massimo Guarini (fondatore e CEO di Ovosonico) hanno animato il palco “Entertainment”, all’interno dell’Area Arena, per discutere dello stato di salute del mondo dello sviluppo di videogiochi in Italia, partendo dalle attività dell’Academy e dall’importanza della formazione e della creazione di profili professionali idonei alle richieste del mercato e passando per l’importanza di capacità e abilità specifiche per essere in grado di fare azienda e realizzare le proprie idee. Entrambi gli interventi sono stati incentrati sul talento.

La partecipazione a questa edizione di Campus Party ha rappresentato per Digital Bros un momento importante per incontrare appassionati ed esponenti di un settore che il Gruppo sostiene attivamente e in maniera articolata, da un lato collaborando attivamente con i più talentuosi studi di sviluppo italiani, come Ovosonico, dall’altro attraverso la formazione di nuove professionalità con la Digital Bros Game Academy.