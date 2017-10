Digital Bros e Red Bull festeggiano i 30 anni di Street Fighter a Lucca Comics

: Per celebrare i trent’anni dilancerà tre speciali "Hero Can" in edizione limitata dedicate a Ryu, Ken e Chun Li, i tre personaggi più rappresentativi e popolari del leggendario picchiaduro

Le lattine saranno disponibili in Italia a partire dal 1° novembre 2017, in concomitanza con l’evento più atteso dagli appassionati di fumetti, cinema e videogiochi, Lucca Comics & Games. Per questa importante ricorrenza, verrà allestita all’interno della manifestazione (presso il Museo della Zecca nella Casermetta San Donato) un’area dedicata a Street Fighter con cabinati, postazioni gioco PS4 e una mostra sui personaggi più iconici della saga.



Digital Bros, distributore italiano della serie, sostiene questa importante iniziativa con Street Fighter V e Marvel vs Capcom Infinite. I due titoli Capcom saranno protagonisti di una cinque giorni all’insegna del puro divertimento in cui i fan potranno sfidarsi tra di loro in match senza esclusione di colpi.

Per questo evento sarà presente anche il top player italiano di Street Fighter Antonello “Schiaccisempre” Gaeta, pronto a raccogliere la sfida di chiunque sia abbastanza coraggioso da affrontarlo e sarà disponibile per dispensare consigli utili per migliorare le proprie performance nel mitico videogioco.



Ma l’omaggio di Red Bull a Street Fighter non finisce qui. I fan della saga che collezioneranno le speciali Hero Can riceveranno un inedito pack da collezione disponibile solo ed esclusivamente a Lucca Comics & Games. Inoltre, attraverso il codice stampato sulle tre lattine, sarà anche possibile accedere a una selezione di contenuti esclusivi dell’ultima incarnazione della serie su PlayStation 4.