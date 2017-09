Digital Bros e Associazione Socrate presentano il corso di orientamento 'Gaming'

: L’associazione culturale Socrate in collaborazione conpresenta “Gaming” corso di orientamento allo sviluppo di videogames, un’importante iniziativa rivolta agli studenti delle scuole superiori e non solo.

Partendo proprio dalle passioni dei più giovani, l’Associazione Socrate, da anni impegnata nella promozione di corsi educativo-pedagogico per gli studenti delle scuole medie con l’impiego della lingua inglese (per lo sviluppo delle competenze linguistiche) con approcci ludico-creativi attraverso l’uso di strumenti digitali (coding, gaming, robotica educativa e programmazione di droni), aggiunge un altro importante tassello alle sue attività orientative per i ragazzi stavolta delle scuole superiori.

È infatti nato “Gaming”: un corso innovativo, organizzato dall’Associazione Culturale Socrate in collaborazione con Digital Bros Game Academy presso l’Università Il Melo e l’ISIS Ponti di Gallarate nei mesi di ottobre e novembre 2017. Il corso è destinato a due fasce di età: agli Adolescenti (studenti dai 16 ai 19 anni) e ai Giovani (studenti al quinto anno delle scuole superiori e ragazzi fino ai 30 anni).

Al fine di informare ragazzi e famiglie, Il 26 settembre 2017 alle ore 18.00 presso Isis A. Ponti - Via Stelvio 25, Gallarate si terrà l’Open Day di presentazione del corso.

Avvalendosi dell’expertise di Digital Bros Game Academy, punto di riferimento in Italia per la formazione e valorizzazione di talenti per l’industria dei videogiochi, l’Associazione Socrate ha messo a punto un’iniziativa che ha come obiettivo primario quello di dare ai giovani strumenti moderni per sviluppare le proprie capacità. Proprio attraverso la progettazione e realizzazione di un videogioco si darà ai ragazzi l’opportunità di mettersi alla prova dando sfogo alla propria creatività e potenziando la capacità analitica e l’abilità a risolvere in maniera efficace ed efficiente un problema o una situazione complessa, oltreché a sperimentare le dinamiche del lavoro in team. Un esercizio utile per il proprio futuro e applicabile in diversi ambiti lavorativi.

