Digital Foundry analizza Final Fantasy XV (con patch 1.05) su PS4 Pro

ha pubblicato oggi la patch 1.05 diche aggiunge, tra le altre cose, il supporto per PlayStation 4 Pro, con l'obiettivo di far girare il gioco a 60 fps sulla nuova console. I tecnici di Digital Foundry hanno analizzato il nuovo update per scoprire se i risultati promessi sono stati raggiunti.

Purtroppo il gioco non raggiunge i 60 fps, gli sviluppatori hanno sbloccato il framecap (precedentemente bloccato a 30 fps) su PlayStation 4 Pro in modalità Lite ma allo stato attuale il gioco gira sulla nuova console con un framerate variabile tra i 30 e 50 fps, a seconda della situazione. I 60 fps si raggiungono solamente spostando la telecamera per inquadrando solamente il terreno, cosa che ovviamente rende impossibile affrontare il gioco con serenità.

I tecnici di Digital Foundry hanno notato anche problemi di stabilità e piccoli rallentamenti nelle situazioni più concitate. Non è escluso che Square-Enix possa migliorare il supporto per PS4 Pro con ulteriori patch.