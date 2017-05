Digital Foundry analizza Gran Turismo Sport su PS4 e PS4 Pro

Digital Foundry è tornata ad analizzare la Closed Beta di, il nuovo atteso capitolo della celebre serie automobilistica di. In questa occasione, abbiamo modo di osservare la versione PS4 Pro del titolo e metterla a confronto con quella per PlayStation 4 standard.

Per quanto riguarda la sola versione PS4 Pro, Gran Turismo Sport riesce ad arrivare alla risoluzione 4K tramite la tecnica del checkerboard rendering, partendo da una risoluzione nativa di 1800p (un risultato notevole secondo gli esperti britannici). Il supporto all'HDR, inoltre, viene definito "esemplare", grazie al supporto ai display fino a 10.000 nit.

Passando alla modalità in 1080p per i non possessori di pannelli 4K, non abbiamo purtroppo alcun tipo di miglioria grafica rispetto alla controparte per PS4 standard (quindi niente supersampling). Una nota negativa, parzialmente controbilanciata dal fatto che la maggiore capacità di calcolo della GPU, in questo caso, verrà utilizzata per stabilizzare le prestazioni del gioco, che in questo modo raggiungerà con molta più facilità i 60fps (su PS4 standard si denotano invece cali fino ai 40fps).

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Gran Turismo Sport è atteso nel corso del 2017 su PlayStation 4.