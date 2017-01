Digital Foundry analizza l'aggiornamento di Diablo III per PlayStation 4 Pro

L’Anniversary Patch per Diablo III non si limita a festeggiare i vent'anni dalla pubblicazione del primo capitolo con nuovi e nostalgici contenuti, ma a sorpresa Blizzard Entertainment ha aggiunto il supporto per la console mid-gen di Sony. Oggi, grazie all’analisi che trovate in calce alla notizia, possiamo fornirvi ulteriori dettagli in merito.

Sebbene il changelog dell’aggiornamento pubblicato per PlayStation 4 Pro non scendesse nel dettaglio, non è sfuggito alla lente d’ingrandimento di Digital Foundry, che riporta notevoli cambiamenti sia in termini di risoluzione che di grafica. Diablo III gode ora di una risoluzione dinamica che svaria dai 4K nativi a risoluzioni inferiori, senza mai scendere sotto i 1080p. I cambi di risoluzione sono omogenei, e vengono attivati nelle fasi di gioco più concitate o in presenza di numerosi nemici a schermo. Il comparto visivo vede l’aggiunta dell’ambient occlusion su nuove superfici e un migliore effetto di bloom, particolarmente visibile negli spazi interni.

L’Anniversary Patch per Diablo III, comprendente l’evento The Darkening of Tristram, è già disponibile per PlayStation 4 e Xbox One.