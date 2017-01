Digital Foundry analizza Mario Kart 8 Deluxe e Splatoon 2

I tecnici di Digital Foundry hanno messo sotto la lente, due dei primi titoli annunciati per. Entrambi i giochi sono attualmente in fase di sviluppo e usciranno rispettivamente a fine aprile e durante l'estate, in esclusiva sulla nuova console delal casa di Kyoto.

Per quanto riguarda Mario Kart 8 Deluxe, il gioco girerà a 1080p e 60 fps con la console inserita nella dock mentre in modalità portatile la risoluzione scenderà a 720p. Nessun dato certo invece per quanto riguarda Splatoon 2, entrambi i titoli in ogni caso non hanno mostrato particolari incertezze, rivelandosi tecnicamente solidi, anche se non particolarmente impressionanti.