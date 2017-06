Digital Foundry analizza le versioni console e PC di Tekken 7

La nuova video analisi di Digital Foundry è dedicata a, la nuova iterazione della storica saga picchiaduro didisponibile da pochi giorni su PC, PS4 e Xbox One.

Come riportano i responsabili di Digital Foundry, Tekken 7 gira all'anomala risoluzione di 1536x854 su PlayStation 4 standard, una soluzione di poco inferiore ai più canonici 900p; su PlayStation 4 Pro abbiamo invece una risoluzione di 1080p ed alcuni effetti grafici superiori, come ad esempio nel caso del texture filtering. Per quanto riguarda Xbox One, invece, il titolo si attesta sui 720p di risoluzione, presentendo di fatto la versione più debole in termini di qualità grafica. Tutte le versioni console girano a 60 frame al secondo.

Discorso a parte, ovviamente per il PC: qui è possibile maxare le impostazioni grafiche e mantenere i 60fps con la giusta configurazione, ottenendo così la versione qualitativamente migliore.

Nel frattempo, come riporta Wccftech, alcune ulteriori analisi hanno rivelato che è la versione PlayStation 4 (ed in particolare quella PlayStation 4 Pro) a presentare i maggiori problemi di input lag.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Tekken 7 è disponibile per PC, PS4 e Xbox One.