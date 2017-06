Digital Foundry ha pubblicato l'analisi tecnica diin azione su PlayStation 4 Pro, scoprendo che disattivando gli effetti di motion blur il gioco viene eseguito in, opzione mai rivelata da Sony o dal team di sviluppo.

I tecnici di DF sottolineano come il gioco giri a 60 fps senza rallentamenti anche nelle situazioni più concitati, presentandosi di fatto come uno dei migliori titoli per PS4 Pro per quanto riguarda il comparto grafico.

WipEout Omega Collection è ora disponibile su PlayStation 4 e PS4 Pro, la raccoltai include le riedizioni di WipEout HD, WipEout Fury e WipEout 2048.