Digital Foundry: FIFA 18 su Switch è più simile alla versione Xbox 360

Digital Foundry ha pubblicato l'analisi tecnica di, mettendolo a paragone con le versioni Xbox One e PlayStation 4. Stando alle considerazioni della redazione inglese, l'edizione Switch di FIFA 18 sarebbe più vicina alla controparteche a quella

Come potete vedere nel filmato proposto in cima alla notizia, Digital Foundry ha analizzato i contenuti e la realizzazione tecnica di FIFA 18 per Switch, facendo un confronto con le edizioni PlayStation 4 e Xbox One. Anche se l'offerta ludica rimane abbastanza solida, va notato come la versione Switch manchi di alcune feature come le leghe del weekend in Ultimate Team, le Squad Battle e le negoziazioni nella modalità Carriera.

Considerando anche la realizzazione tecnica, pare proprio che FIFA 18 per Switch sia più simile alla controparte Xbox 360 che a quella Xbox One, rimanendo comunque un'esperienza di gioco abbastanza soddisfacente per chi cerchi un gioco di calcio sulla console Nintendo. Cosa ne pensate?