Digital Foundry: Kingdom Hearts 3 ha eguagliato la grafica del primo Toy Story?

ha pubblicato una nuova analisi tecnica in cui la grafica diviene messa a confronto con quella del primo film di. I videogiochi hanno finalmente raggiunto la qualità visiva del cinema in computer grafica?

È dai primi anni del 2000 che l'originale Toy Story rappresenta un metro di paragone per la qualità grafica di un videogioco. Dal momento che il famoso mondo dei giocattoli targato Diseny ha fatto la sua comparsa in Kingdom Hearts 3, abbiamo finalmente l'opportunità di fare un confronto diretto tra il film e la relativa trasposizione videoludica. Come potete vedere nel filmato riportato in cima, Kingdom Hearts 3 dimostra che la grafica in tempo reale dei videogiochi si è avvicinata di molto a quella del primo Toy Story, raggiungendo in alcuni casi un livello di dettaglio superiore (come nel modello poligonale di Rex), senza considerare le ottime animazioni dei personaggi.

Tuttavia, la qualità grafica del film non può essere eguagliata in tutte le aree: questa rimane complessivamente superiore, nonostante la risoluzione del gioco risulti maggiore alla controparte cinematografica (1920x1080 vs 1532x922). Cosa ne pensate di questo confronto?