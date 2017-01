Digital Foundry: Life of Black Tiger è il peggior gioco disponibile su PS4

è stato nominato dai ragazzi dicome il peggior titolo attualmente disponibile su: si tratta di un "simulatore" di tigre che lascia qualche perplessità sia in termini tecnici che di gameplay.

A fondo pagina vi abbiamo riportato la videoanalisi di Digital Foundry, dove con un tono divertito viene mostrata la resa tecnica di Life of Black Tiger: il "simulatore" di tigre è stato pubblicato originariamente sui dispositivi mobile, per poi essere riproposto su Playstation 4 con un porting decisamente approssimativo. Il titolo è stato realizzato in Unity, e oltre a lasciare molte perplessità dal punto di vista tecnico non sembra brillare nemmeno in termini di gameplay. Vi è mai capitato di provare con mano questo gioco?