Digital Foundry entusiasta di Fast RMX su Nintendo Switch

La nuova video analisi di Digital Foundry è dedicata a, il seguito digià disponibile per Nintendo Wii U. Il frenetico racing game futuristico, liberamente ispirato a titoli come Wipeout e F-Zero, si comporta egregiamente su Switch, unendo la spettacolarità visiva ad una fluidità di gioco estrema.

Mentre su Fast Neo Racing avevamo una risoluzione dinamica che oscillava tra i 640x720 e i 1280x720, Nintendo Switch riesce a far girare Fast RMX tra i 1080p e i 900p di risoluzione quando la console è inserita nella dock. Se giocato in modalità portatile, invece, Fast RMX si attesta su una risoluzione di 720p. Il titolo presenta ampi miglioramenti anche sul fronte dell'illuminazione, degli effetti atmosferici ed anche dei menù di gioco.

Ottime notizie per quanto riguarda il framerate, che si attesta sui 60fps in quasi tutte le occasioni, sia che si giochi in singolo o in split-screen fino a 4 giocatori (al contrario, Fast Neo Racing presentava alcuni cali fino ad arrivare ai 50fps).

Di seguito, trovate il video realizzato da Digital Foundry. Fast RMX è disponibile su Nintendo Switch per 19,99 euro. Shin'en Multimedia ha annunciato che il primo aggiornamento del titolo introdurrà la modalità Time Attack.