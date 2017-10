Digital Foundry mette a confronto Gran Turismo Sport e Forza Motorsport 7

ha pubblicato una comparazione tecnica tra, in cui vengono messi a paragone i vari aspetti realizzativi dei due racing game. Il video confronto è visionabile in cima alla notizia.

Il filmato si focalizza sulle varie componenti tecniche e realizzative dei due giochi, paragonando la resa delle vetture, le scelte stilistiche, il sistema di illuminazione e così via. Sebbene ciascuno dei due giochi abbia i propri punti di forza e le proprie carenze, in definitiva sia Gran Turismo Sport che Forza Motorsport 7 si presentano in ottima forma, offrendo una qualità grafica e tecnica di altissimo livello.

A voi quale dei due racing game ha impressionato maggiormente sotto il profilo tecnico?