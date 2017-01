Digital Foundry mette a confronto Gravity Rush 2 su PS4 e PS4 Pro

L’arrivo della nuova esclusiva per la console di Sony, Gravity Rush 2, ha dato l’occasione alla testata di Digital Foundry di proporre un video confronto tra le versioni PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. I risultati riportati sono incoraggianti sia per gli utenti della console base che per i possessori di quella mid-gen.

Su PlayStation 4 Pro la geometria degli elementi pare essere renderizzata in 4K nativo, mentre gli assets a risoluzioni minori. Questo, pur generando un leggero effetto di sfocatura, permette di mantenere contorni nitidi. Le prestazioni si attestano solidamente sul target dei 30fps, con drop minimi riscontrabili durante la comparsa a schermo di effetti alpha transparency. Buone notizie anche per coloro che ancora non possiedono pannelli in 4K: Gravity Rush 2, infatti, supporta pientamente il supersampling, garantendo un’immagine più pulita anche sui televisori full HD.

Sulla console base di Sony, la risoluzione del titolo è di 1080p, e anche in questo caso vengono sempre mantenuti i 30fps. Nel breve lasso di tempo che ha separato l’uscita del gioco da quella della demo, gli sviluppatori sono inoltre riusciti a effettuare un ulteriore lavoro di ottimizzazione, eliminando le problematiche riscontrate su PlayStation 4 Pro.

Gravity Rush 2 è disponibile in esclusiva per le console PlayStation 4. Per maggiori informazioni, vi invitiamo a consultare la nostra recensione.