Digital Foundry: pareri positivi per i primi giochi ottimizzati per Xbox One X

Durante la Gamescom di Colonia,ha avuto modo di vedere a porte chiuse alcuni titoli Xbox One ottimizzati per. Sebbene la testata non possa ancora scendere nei dettagli, Richard Leadbetter ha voluto condividere le sue impressioni in un nuovo video.

Tra i titoli visti da Leadbetter, Gears of War 4 e Gears of War Ultimate Edition vengono definiti "spettacolari", entrambi girano in 4K nativi con effetti avanzati (non meglio specificati). Giudizi positivi anche per Titanfall 2, il gioco di Respawn utilizza una risoluzione dinamica ma la versione Xbox One X viene definita graficamente identica a quella PC e superiore rispetto a quanto visto su PS4 Pro.

Più controversi i giudizi su Quantum Break, Killer Instict e F1 2017: nel primo caso non è stato possibile stabilire la risoluzione del gioco mentre Killer Instinct gira a 4K nativi ma gli assets sono gli stessi della versione Xbox One. Infine, il racing di Codemasters presenta una qualità grafica notevole a discapito però della fluidità, con framerate ballerino ed effetti di tearing piuttosto fastidiosi.

In ogni caso, Leadbetter sottolinea come queste siano solo delle primissime impressioni, c'è ancora tempo per ottimizzare i giochi prima del lancio di Xbox One X, le cose dunque potrebbero cambiare rispetto a quanto riportato da DF.