Digital Foundry parla di Forza Motorsport su Xbox Scorpio

Digital Foundry ha pubblicato nelle scorse ore un video per fare il punto della situazione sulla tech demo diper, demo che Richard Leadbetter ha potuto vedere in azione come "banco di prova" per testare le potenzialità della nuova console Microsoft.

Secondo alcuni insider, Forza Motorsport 7 sarà uno dei primi titoli in grado di mostrare le reali capacità di Scorpio e Leadbetter si dice sostanzialmente d'accordo con questa tesi. La demo mostrata a Digital Foundry gira a 4K reali e 60 fps e nonostante questo c'è ancora margine di miglioramento per quanto riguarda lo sfruttamento della GPU, da segnalare inoltre che il risultato è stato raggiunto in soli due giorni di lavoro.

Il tecnico di Digital Foundry ipotizza notevoli miglioramenti per quanto riguarda la versione definitiva di Forza Motorsport 7, con effetti grafici avanzati, texture di alta qualità, effetti particellari avanzati, ambientazioni più ricche e in generale un maggior numero di dettagli su schermo.

Per il momento, Microsoft non ha ancora annunciato Forza Motorsport 7, stando ad alcuni rumor recenti, il gioco sarà presentato all'E3 di Los Angeles e uscirà a fine anno su Xbox One e Xbox Scorpio, in seguito su Windows 10.