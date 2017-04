Digital Foundry promuove Call of Duty: Black Ops 2 su Xbox One

Digital Foundry ha realizzato un nuovo video con cui è andata ad analizzare le prestazioni disu Xbox One. Il titolo diè diventato da pochi giorni retrocompabitibile con l'ammiraglia di, console sulla quale sembra riuscire a beneficiare di diversi miglioramenti tecnici.

Come sottolineato nel video che trovate in cima all'articolo, Black Ops 2 vanta un framerate decisamente più stabile e godibile su Xbox One, presentando però sporadici cali durante le fasi più concitate della campagna single player. Pur mantenendo la risoluzione di 880x720p presente su Xbox 360, gli sviluppatori hanno inoltre aggiunto nuovi effetti grafici che potessero migliorare la qualità dell'acqua, dell'illuminazione e di altri aspetti.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Call of Duty: Black Ops 2 è disponibile su PC, PlayStation 3, Wii U, Xbox 360, ed ora anche su Xbox One.