Digital Foundry promuove la patch 1.51 di Assassin's Creed Syndicate su PS4 Pro

Nei mesi scorsiha rilasciato la patch 1.50 percon l'intento di implementare il supporto del titolo a PlayStation 4 Pro. L'esito, come sappiamo , è stato alquanto negativo, e così la compagnia francese ha finalmente deciso di pubblicare una nuova patch correttiva, aggiornando il titolo alla sua versione 1.51.

Digital Foundry ha quindi realizzato un video di analisi, andando a verificare se quest'ultimo update ha effettivamente riparato ai danni precedentemente causati. Fortunatamente, i risultati sono stavolta positivi: l'immagine risulta ora molto più definita, e l'algoritmo di upscaling per portare la risoluzione dell'immagine in 4K (upscalati) risulta nettamente più preciso e meno approssimato. L'update risulta estremamente utile anche per i possessori di un TV Full HD, in quanto il supersampling adoperato da PlayStation 4 Pro su questi display risulta decisamente efficace, donando una maggiore pulizia dell'immagine grazie alla riduzione dell'aliasing.

Assassin's Creed: Syndicate è disponibile per PC, PS4 e Xbox One.