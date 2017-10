Digital Foundry promuove SNES Classic Mini con qualche riserva

Digital Foundry ha pubblicato l'analisi di, comparando le prestazioni della nuova micro console con quelle deloriginale. Sebbene siano stati fatti dei passi in avanti rispetto al, rimangono alcuni limiti di carattere puramente tecnico.

Come potete vedere nel filmato proposto in cima alla notizia, la redazione di Digital Foundry è rimasta molto soddisfatta dal design della console e dalle sensazioni trasmesse dal pad, mentre in termini di prestazioni tecniche rimangono alcuni limiti come la risoluzione bloccata a 720p. Questo significa che sui pannelli 1080p e 4K verrà effettuato l'upscale, con qualche costo in termini di input lag. Tuttavia sembrano scomparsi del tutto gli artefatti grafici che si presentavano sul NES Mini.

Per il resto, la selezione dei titoli disponibili e l'esperienza di gioco complessiva rappresentano un ottimo tributo all'originale Super Nintendo. Voi cosa ne pensate di SNES Classic Mini?