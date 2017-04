Digital Foundry promuove la versione PC di Bayonetta

è stato pubblicato ieri su PC e i tecnici di Digital Foundry hanno approfittato dell'occasione per testare la versione Windows del gioco targatouscito nel 2010 su PlayStation 3 e Xbox 360 e in seguito convertito su Wii U.

Stando all'analisi di Digital Foundry, Bayonetta ha subito numerosi adattamenti tecnici per girare al meglio su configurazioni di fasce diverse. Il lavoro svolto sembra decisamente di buon livello, con il supporto per la risoluzione 4K e 60 fps al secondo stabili in tutte le situazioni, con sporadici rallentamenti solamente nelle fasi più concitate dell'avventura.

Chissà che questo non possa rappresentare solamente l'inizio, Platinum Games si è detta disposta a portare altri giochi del suo catalogo su PC, anche se qualsiasi decisione in merito dipende però dai singoli publisher.