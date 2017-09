Digital Foundry: Super Nintendo Mini monta lo stesso hardware di NES Mini

Digital Foundry ha effettuato il teardown di, scoprendo che la console monta essenzialmente lo stesso hardware del, micro console uscita alla fine dello scorso anno.

DF ha esaminato attentamente l'hardware dello SNES Mini, scoprendo che la piattaforma monta la stessa motherboard della precedente console, proponendo di fatto le stesse specifiche tecniche: SoC Allwinner R16 con CPU ARM Cortex A7 (x4) e una GPU ARM Mali 400 MP2. La memoria RAM è invece formata da un modulo DDR3 256 MB di Hynix, infine sono presenti 512 MB di memoria NAND per salvare i dati.

Cambia invece il lato software, l'emulatore è sviluppato dal team NERD (Nintendo European Research and Development) e permette di riprodurre anche tutti gli effetti dei chip Super FX, FX 2 e SA1, quest'ultimo utilizzato da Kirby Super Star e Super Mario RPG Legend of the Seven Stars.

La componentistica hardware condivisa ha permesso alla compagnia di accelerare la produzione del Super Nintendo Mini e di garantire il ritorno sugli scaffali dell'apprezzato NES Mini, nuovamente disponibile nel corso del 2018.