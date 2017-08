Digital Foundry: Yakuza Kiwami a confronto con il gioco originale per PS2

ha pubblicato la video analisi di, mettendo a confronto il gioco con la versione per PlayStation 2 uscita nel 2005. Rispetto al gioco originale, gli sviluppatori hanno migliorato notevolmente il comparto tecnico del titolo, utilizzando lo stesso motore e gli assets del più recente

I modelli poligonali dei personaggi appaiono più curati, così come le ambientazioni risultano maggiormente dettagliate. Positivi anche i giudizi sulle cutscene, completamente aggiornate sotto il profilo tecnico, anche per quanto riguarda il comparto audio. Stabile il framerate (60 fps) con sporadici cali solamente nelle situazioni più concitate.

Yakuza Kiwami è ora disponibile in Europa in esclusiva su PlayStation 4, lo scorso weekend SEGA ha annunciato Yakuza Kiwami 2, al momento però non sappiamo se il titolo arriverà in Occidente.