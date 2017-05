Digital Press porterà Ultras e Il Bosco Oscuro a Svilupparty 2017

Tra i vari titoli che torneranno ad essere mostrati in occasione della nuova edizione di, evento interamente dedicato ai team indipendenti italiani, abbiamo anche, entrambi sviluppati dai ragazzi di Digital Press

Ultras è un videogame RTS in fase di sviluppo, previsto per fine anno. Il giocatore dovrà costruire il suo quartiere, "formare" la propria banda di ultras e attaccare gli altri giocatori nel mondo per imporre il proprio dominio! Il bosco oscuro è invece un'avventura 2.5 D su mobile, genere investigativo/horror, ambientata nella Toscana del 1700 circa.

Svilupparty 2017 si terrà nella sede dell'Archivio Videoludico/Biblioteca Renzo Renzi della Cineteca di Bologna. L'evento, a cui sarà possibile partecipare gratuitamente, avrà inizio la mattina del 19 maggio e terminerà la sera del 21 maggio. In attesa della nuova edizione di Svilupparty, Everyeye.it ha raccolto alcune testimonianze prime testimonianze di sviluppatori e giocatori.