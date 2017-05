Dino Dini's Kick Off Revival uscirà anche su Nintendo Switch

Rispondendo alla domanda di un fan posta su Twitter, la software house franceseha confermato che, remake dello storico simulatore calcistico, uscirà anche su Nintendo Switch nel prossimo futuro.

Come potete leggere nel tweet che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, un fan ha chiesto alla software house francese se Dino Dini's Kick Off Revival sarebbe mai arrivato su Nintendo Switch, ricevendo una risposta affermativa: "È nei nostri piani", dichiara The Digital Lounge. A questo punto non rimane che attendere una data di lancio ufficiale per il porting del titolo, che sicuramente renderà felici gli amanti del calcio videoludico "vecchia scuola" che giocano su Switch.