Per festeggiare il suo terzo compleanno e l'imminente arrivo di, GameSessions ha deciso di regalareper PC, scaricabile gratis da oggi e per i prossimi 30 giorni.

Per effettuare il download vi basterà cliccare qui, scaricare il client di GameSessions e registrarvi al servizio per accedere alla versione completa e integrale di DiRT 3. L'offerta è valida da oggi e fino al 10 giugno, esclusivamente per la versione PC del gioco.

Una bella occasione per scoprire o riscoprire la serie in vista dell'uscita di DiRT 4, disponibile dal 9 giugno su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows.