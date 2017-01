DiRT 4 arriva a giugno su PlayStation 4, Xbox One e PC

ha annunciato chearriverà su PlayStation 4, Xbox One e PC a Giugno 2017. Sulla scia del successo di critica e di pubblico del 2016 conoffre la passione e l’autenticità delle corse fuoristrada al livello successivo, reintroducendo il white knuckle truck e la buggy racing in Landrush.

DiRT 4 presenterà il sistema game changing chiamato Your Stage; un innovativo strumento di creazione del percorso di gara che permette di produrre un numero infinito di stage unici con il semplice tocco di un pulsante. Scegliete la vostra posizione e impostate i parametri del percorso, poi sarà Your Stage a fare il duro lavoro per creare un palcoscenico in cui correre e da condividere con gli amici per sfidarli a battere il vostro tempo. Your Stage permette ai giocatori di rally esperti di creare percorsi più tecnici e più lunghi, mentre i nuovi arrivati possono creare percorsi più semplici e brevi per affinare le loro abilità. Riconosciuta in tutto il mondo per offrire il massimo della qualità, dell’autenticità e del divertimento nei titoli racing, Codemasters sta portando ancora una volta il suo talento e la sua esperienza nel mondo della guida fuoristrada. Con DiRT 4, il team ha cercato di combinare i livelli di adrenalina e di realismo di DiRT Rally dello scorso anno con l'emozione senza paura, l'accessibilità e le gare mozzafiato presenti nei suoi acclamati prequel DiRT 2 e DiRT 3.

Portando il rally classico che continua a basarsi sui titoli della serie Colin McRae Rally, le entusiasmanti gare della FIA World Rallycross Championship ufficiale, le folli battaglie dei camion e dei buggies ed il divertimento oltraggioso degli eventi in Joyride, i giocatori si troveranno ad affrontare le sfide provenienti dall’Australia, la Spagna e la California in uno sport veramente globale. DiRT 4 ti sfida ad essere “Senza paura” cavalcando l’entusiasmo, le emozioni e la passione che offre questo titolo racing mozzafiato. Il gioco ricrea l'inebriante mix di adrenalina e paura che si alimenta dietro una curva cieca o con un sorpasso all’ultimo sull’orlo di un precipizio quando non c'è abbastanza spazio all'ultimo giro di gara. La gara fuoristrada è qualcosa di più di una curva perfetta, si tratta di bilanciare decisioni al cardiopalma dove il coraggio sarà ricompensato.