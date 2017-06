DiRT 4: Codemasters parla del possibile supporto a Xbox Scorpio

Nel corso di una recente intervista,ha parlato della possibile versione Xbox Scorpio di, nuovo capitolo della serie automobilistica in arrivo su PC, PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 6 giugno.

In caso arrivasse in futuro il supporto a Xbox Scorpio, riuscirà il titolo a raggiungere la risoluzione 4K e a mantenere i 60 fotogrammi al secondo? Questa la risposta del Chief Game Designer Paul Coleman, alla domanda posta da GamingBolt: "Penso che sarà interessante provarci. Sappiamo che gran parte della nostra community su PC può giocare DiRT Rally in risoluzione 4K, quindi è teoricamente possibile".

Come spiegato durante l'intervista, tuttavia, Coleman non desidera promettere qualcosa che il team di sviluppo potrebbe in seguito non riuscire realizzare: "Per noi è davvero troppo presto per prendere qualsiasi decisione".

DiRT 4 uscirà il 6 giugno su PC, PS4 e Xbox One. Nel frattempo, Codemasters ha già fornito dettagli più specifici sul supporto del gioco a PlayStation 4 Pro.