DiRT 4: Codemasters rivela i miglioramenti tecnici in arrivo su PS4 Pro

Parlando ai microfoni di Wccftech,ha svelato nel dettaglio i miglioramenti tecnici di DiRT 4 previsti per la versionedel gioco, a soli tre giorni di distanza dall'uscita del titolo su PC, Xbox One e Playstation 4.

"Abbiamo realizzato una serie di miglioramenti per la versione Playstation 4 Pro del gioco. Questi includono l'applicazione del filtro MSAA, un incremento di risoluzione per le shadow map, il sistema di illuminazione e per l'environment map. Il mirror rendering ha il filtro MSAA attivo su PS4 Pro, mentre sulla PS4 base è del tutto assente." dichiarano gli sviluppatori, aggiungendo che è ancora troppo presto per parlare degli eventuali miglioramenti tecnici in arrivo su Xbox Scorpio, console che Codemasters non vede l'ora di studiare più a fondo.

Vi ricordiamo che DiRT 4 uscirà il 6 giugno su PC, Xbox One e Playstation 4.