DiRT 4 giocabile in anteprima alla Microsoft House il 23 maggio

: Per festeggiare l'imminente uscita disu Xbox One, PlayStation 4 e PC,, hanno organizzato uno speciale evento per la community die tutti gli appassionati del genere.

Se vuoi mettere finalmente le mani sul titolo racing ufficiale della FIA World Rally Cross, partecipa al Community Day di DiRT 4, dove potrai giocare in anteprima nazionale alla Microsoft House di Milano, su console Xbox One S e con 2 postazioni di guida TX Thrustmaster (con pedaliera 3TPA PRO e TM LEATHER GT WHEEL). Inoltre, avrai la possibilità di incontrare e sfidare un ospite speciale, Paul Coleman - Rally Co Driver e Chief Game Designer del gioco.

L'appuntamento è fissato per martedì 23 Maggio, presso la Microsoft House, Viale Pasubio 21 Milano, per testare in prima persona, in anteprima, i circuiti mozzafiato e le competizioni da brivido di DiRT 4.