DiRT 4 e Kirby's Blowout Blast tra le recensioni del nuovo numero di Famitsu

Emergono le recensioni pubblicate sul nuovo numero della rivista giapponese Famitsu: in particolare segnaliamo quelle di titoli già usciti in Occidente come, Typoman Revised e

Recensioni Famitsu 1494

DiRT 4 (PS4) – 9/8/8/8 [33/40]

DiRT 4 (Xbox One) – 9/8/8/8 [33/40]

I and Me (Switch) – 8/8/7/7 [30/40]

Implosion Never Lose Hope (Switch) – 7/8/7/8 [30/40]

Kirby's Blowout Blast (3DS) – 7/8/7/8 [30/40]

LOUD on Planet X (PS4) – 6/6/7/6 [25/40]

Maldita Castilla (3DS) – 7/8/7/7 [29/40]

Typoman Revised (PS4) – 7/7/8/8 [30/40]

Utsusemi no Mawari (PS Vita) – 8/8/8/8 [32/40]

Wagamama High Spec (PS Vita) – 7/7/7/7 [28/40]

La recensione di Dragon Quest XI In Search of Departed Time verrà pubblicata nel prossimo numero in uscita il 27 luglio, due giorni prima del lancio del gioco.