DiRT 4 non è previsto al lancio su Switch, ma potrebbe arrivare in futuro

Nella giornata di ieri, è arrivato l'annuncio di, il nuovo capitolo della serie corsistica targata. Come ormai saprete, il titolo è previsto per PC, PS4 e Xbox One, e nessuna menzione è stata fatta nei riguardi di un eventuale approdo su Nintendo Switch.

Intervistato dal Daily Star, Darren Hayward, senior designer del titolo, ha così voluto puntualizzare sulla questione: "Personalmente, ho già preordinato Nintendo Switch e la avrò al day one. Ovviamente, però, DiRT 4 non arriverà al lancio su Switch. Abbiamo già scelto le nostre piattaforme. Non abbiamo nulla da annunciare al momento, ma non ne escluderei a priori il suo rilascio". Dunque, sembrerebbe rimanere aperto uno spiraglio per l'arrivo del gioco sull'ibrida della grande N. Tuttavia, non sarebbe un'operazione semplice per Codemasters adattare il suo titolo a Switch: "Ci sono alcuni segnali dati da alcuni giochi 'tradizionali' come Skyrim che offrono il totale supporto al controller, ma DiRT Rally o DiRT 4 riuscirebbero a supportare il doppio controller di Switch? Penso che dovremmo apportare diversi aggiustamenti". Secondo Hayward, i Joy-Con di Switch sarebbero infatti pericolosamente restrittivi per l'esperienza che DiRT vuole offire, a causa del limitato numero di input offerto dai controller.

DiRT 4 uscirà il 6 giugno su PC, PS4 e Xbox One.