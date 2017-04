DiRT 4: nuovo trailer e dettagli sulla colonna sonora

: Codemasters & Koch Media hanno pubblicato un nuovo trailer di gameplay per DiRT 4 che mostra il brivido della guida fuoristrada che i fan potranno sperimentare su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows dal prossimo 9 Giugno.

Il nuovo trailer presenta ‘Instigators’ di Grace Potter, una delle canzoni della strepitosa Colonna Sonora ufficiale del gioco, creata appositamente per DiRT 4 grazie ad una partnership esclusiva con il team Globe, Universal Music UK. L’accordo con Globe prevede 40 brani che potrete ascoltare attraverso il titolo, nello stile unico di DiRT, nei quali saranno incluse tracce di grandi artisti come The Amazons, Sigma, Freak, Pretty Vicious, The Chemical Brothers, Disclosure, Queens Of The Stone Age e Bastille.

Con oltre 50 iconici veicoli che vanno da quelli storici a quelli più moderni dei giorni nostri, DiRT 4 ti sfida ad essere senza paura mentre sfrecci nelle piste rally, rallycross e landrush. La nuova DiRT Academy ti insegnerà ad utilizzare al meglio le tue abilità per raggiungere la vetta delle classifiche.

Con due diversi modelli, Gamer e Simulation, DiRT 4 offre profondità e accessibilità per esperti e nuovi giocatori. L’innovativo sistema Your Stage ti permette di creare un numero infinito di stage unici con il solo tocco di un pulsante. Your Stage consentirà ai giocatori di rally più esperti di realizzare piste più lunghe e più tecniche, mentre i nuovi giocatori potranno programmare delle strade più semplici e corte per fare pratica.