DiRT 4: pubblicato un nuovo video diario di sviluppo

hanno pubblicato il nuovo video diario didove i piloti Kris Meeke, il due volte campione del mondo Petter Solberg ed i fratelli Hansen, spiegano come riescono ad affrontare la paura per raggiungere la massima velocità e conquistare i primi gradini del podio.

DiRT 4 ti permette di guidare alcuni dei veicoli fuoristrada più iconici e potenti del mondo per mettere alla prova te stesso in una sfida all’ultimo secondo contro la pista ed il tempo. C’è anche una modalità multicar in rallycross e landrush dove dovrai essere coraggioso e veloce per conquistare la bandiera a scacchi. Il rinomato pilota di rally Kris Meeke, che ha lavorato come consulente alla realizzazione di DiRT 4 ha commentato: "Devi dimenticare il fattore paura. Si tratta puramente di vincere o di perdere. Questo è quello che veramente conta nel rally".

Il due volte campione della FIA World Rallycross e consulente nella realizzazione di DiRT 4, Petter Solberg ha dichiarato: "Se credi molto in te stesso, sai che salterai di nuovo in macchina e che sarai veloce ... ho vinto tre gare di fila dopo, probabilmente, il più grande incidente nel rally mai accaduto. Si tratta di quanto lo vuoi!"

Con due diversi modelli, Gamer e Simulation, DiRT 4 offre profondità e accessibilità per esperti e nuovi giocatori. L’innovativo sistema Your Stage ti permette di creare un numero infinito di stage unici con il solo tocco di un pulsante. Your Stage consentirà ai giocatori di rally più esperti di realizzare piste più lunghe e più tecniche, mentre i nuovi giocatori potranno programmare delle strade più semplici e corte per fare pratica.