Dirt 4 utilizzerà tutta la potenza di PS4 4 Pro, e forse anche di Xbox Scorpio

Codemasters e Koch Media, a distanza di sei anni dall'ultima entry principale della serie Dirt, hanno annunciato Dirt 4, che tornerà su PC, Xbox One e PlayStation 4 dopo gli spin-off DiRT: Showdown e DiRT Rally.

Intervistato da RedBulletin, il Chief Games Designer Paul Coleman ha confermato che Dirt 4 sfrutterà tutta la potenza aggiuntiva di PlayStation 4 Pro, e forse farà lo stesso con Project Scorpio.

"Abbiamo una notevole esperienza con le configurazioni PC di fascia alta, e per questo siamo sicuri di poter utilizzare al meglio le capacità di PlayStation 4 Pro", ha dichiarato Coleman. "La stessa cosa dovrebbe valere per Project Scorpio, ma dal momento che la console uscirà ben dopo la pubblicazione di Dirt 4, al momento non posso fare promesse".

Il nuovo capitolo della saga di Dirt è previsto su PC, Xbox One e PlayStation 4 il prossimo 9 giugno. Ancora nessuna conferma invece per un'eventuale versione Nintendo Switch, anche se Codemaster non ha escluso una release futura.